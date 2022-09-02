"Ноттингем Форест" подписал 20-го и 21-го новичков

Теги ноттингем форестреннблэкпул

"Ноттингем Форест" подписал 20-го и 21-го новичков

Фото: сайт "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

"Ноттингем Форест" подписал двух футболистов в последний день трансферного окна.

У французского "Ренна" был арендован 22-летний французский защитник Лоик Баде (на фото). Также "лесники" купили у "Блэкпула" вингера Джоша Боулера.

В первом случае речь идет об аренде до конца сезона, а переход 23-летнего англичанина обошелся англичанам почти в 2 млн фунтов.

Примечательно, что Боулер до текущего сезона будет играть на правах аренды за "Олимпиакос".

Таким образом, "Форест" этим летом совершил 21 трансфер.

Не пропустите: "Фулхэм" усилился защитником ПСЖ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" бесплатно подписала Бельерина

"Барселона" бесплатно подписала Бельерина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов