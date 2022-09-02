"Ноттингем Форест" подписал 20-го и 21-го новичков

Фото: сайт "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

"Ноттингем Форест" подписал двух футболистов в последний день трансферного окна.

У французского "Ренна" был арендован 22-летний французский защитник Лоик Баде (на фото). Также "лесники" купили у "Блэкпула" вингера Джоша Боулера.

В первом случае речь идет об аренде до конца сезона, а переход 23-летнего англичанина обошелся англичанам почти в 2 млн фунтов.

Примечательно, что Боулер до текущего сезона будет играть на правах аренды за "Олимпиакос".

Таким образом, "Форест" этим летом совершил 21 трансфер.

Не пропустите: "Фулхэм" усилился защитником ПСЖ. | https://dailysports.net