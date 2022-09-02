"Ноттингем Форест" подписал 20-го и 21-го новичков
Фото: сайт "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен
"Ноттингем Форест" подписал двух футболистов в последний день трансферного окна.
У французского "Ренна" был арендован 22-летний французский защитник Лоик Баде (на фото). Также "лесники" купили у "Блэкпула" вингера Джоша Боулера.
В первом случае речь идет об аренде до конца сезона, а переход 23-летнего англичанина обошелся англичанам почти в 2 млн фунтов.
Примечательно, что Боулер до текущего сезона будет играть на правах аренды за "Олимпиакос".
Таким образом, "Форест" этим летом совершил 21 трансфер.
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|10
|Бернли
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|Саутгемптон
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|27
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