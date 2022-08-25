"Ноттингем Форест" подписал 19-го новичка этим летом

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"Ноттингем Форест" подписал 19-го новичка этим летом

Фото инстаграм Сержа Орье/Автор неизвестен

Бывший защитник "Вильярреала" Серж Орье возвращается в чемпионат Англии.

Как передает Daily Mail, 29-летний ивуариец прошел медосмотр для "Ноттингем Форест".

В новую команду он пришел в качестве свободного агента, заключив договор на год с опцией продления еще на один.

Примечательно, что Орье стал 19-м трансфером англичан этим летом. 17 футболистов уже присоединились на постоянной основе, еще один взят в аренду.

В прошлом сезоне Орье провел 19 матчей в Ла Лиге, в которых отдал 1 голевой пас. 

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