"Ноттингем Форест" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Ноттингем Форест" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Фото: твиттер Серхио Регилона/Автор неизвестен

"Ноттингем Форест" вступил в борьбу за испанского защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн в своем твиттере.

По сведениям источника, "лесники" намерены арендовать футболиста в летнее трансферное окно. "Шпоры" могут согласиться на аренду, но настаивают, чтобы "Форест" полностью платил ему зарплату. Ранее сообщалось, что испанцем интересуется "Барселона".

25-летний Регилон в прошлом сезоне провел за "Тоттенхэм" 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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