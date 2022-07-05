"Ноттингем Форест" может купить защитника "Баварии"

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"Ноттингем Форест" может купить защитника "Баварии"

Фото: твиттер Омара Ричардса/Автор неизвестен

"Ноттингем Форест" проявляет интерес к английскому защитнику "Баварии" Омару Ричардсу, сообщает журналист Sky Флориан Платтенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Мюнхенцы готовы продать игрока, но хотят получить за него 10-12 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний Ричардс провел за "Баварию" 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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