"Ноттингем Форест" купил опытного хавбека "Аталанты"

Фото: сайт "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ноттингем Форест" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Аталанты" и сборной Швейцарии Ремо Фройлера.

Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2025 года.

30-летний Фройлер выступал за "Аталанту" с 2016 года. Всего он провел за клуб 259 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи. За сборную Швейцарии сыграл 46 матчей и забил 4 гола.

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