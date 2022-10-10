"Ноттингем Форест" и "Астон Вилла" сыграли вничью в АПЛ

Фото: твиттер "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Ноттингем Форест" и "Астон Вилла" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 15-й минуте счет открыл Эммануэль Деннис, но вскоре равновесие восстановил Эшли Янг.

"Ноттингем Форест", набрав 5 очков, покинул последнее место и поднялся на 19-ю позицию. "Астон Вилла" с 9 очками осталась на 16-й месте.

"Ноттингем Форест" – "Астон Вилла" - 1:1 (1:1)

Голы: Деннис, 15 - 1:0, Янг, 22 - 1:1

"Ноттингем Форест": Хендерсон, Орье (Уильямс, 58), Кук, Маккенна, Тоффоло, Куяте, Фройлер, Йейтс, Гиббс-Уайт, Деннис (Серридж, 71), Джонсон.

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Мингз, Конса, Янг, Макгинн (Дендонкер, 77), Дуглас Луис, Рэмзи (Арчер, 81), Коутиньо (Ингз, 65), Буэндиа, Уоткинс.

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