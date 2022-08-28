"Ноттингем Форест" договорился о переходе защитника "Атлетико"

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"Ноттингем Форест" договорился о переходе защитника "Атлетико"

Фото: твиттер Ренана Лоди/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Атлетико" Ренан Лоди перейдет в "Ноттингем Форест", сообщает Marca.

По сведениям источника, английский клуб договорился о годичной аренде футболиста за пять миллионов евро с правом последующего выкупа за 30 миллионов евро. В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование в составе "лесников".

В прошлом сезоне 24-летний Ренан провел за "Атлетико" 42 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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