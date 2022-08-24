"Ноттингем Форест" близок к подписанию чемпиона мира-2018

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"Ноттингем Форест" близок к подписанию чемпиона мира-2018

Фото: твиттер Джибриля Сидибе/Автор неизвестен

"Ноттингем Форест" подпишет французского защитника Джибриля Сидибе, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, английский клуб договорился о подписании с футболистом контракта до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Француз является свободным агентом, поэтому достанется "лесникам" бесплатно.

30-летний Сидибе ранее играл за "Труа", "Лилль", "Монако" и "Эвертон". За сборную Франции сыграл 18 матчей и забил один гол. Чемпион мира 2018 года.

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