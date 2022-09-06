Норвежского хавбека не вызовут в сборную из-за решения остаться в России
Фото: инстаграм Матиаса Норманна/Автор неизвестен
Хавбек сборной Норвегии и "Ростова" Матиас Норманн отстранен от участия в матчах национальной команды.
Такое решение принял главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен. Он уже уведомил игрока, что тот не будет вызван на следующие сборы.
Отстранение футболиста мотивировано тем, что он принял решение остаться в России.
На счету Норманна 12 матчей и один гол в составе сборной Норвегии.
Отметим, что 24 сентября норвежцев ждет матч с командой Словении в Лиге наций.
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