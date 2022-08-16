Норман перешел из "Ростова" в клуб Серии А

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Норман перешел из "Ростова" в клуб Серии А

Фото: сайт "Лечче"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Лечче" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Ростова" и сборной Норвегии Матиаса Норманна.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года. Для завершения сделки игроку осталось пройти медицинское обследование.

26-летний Норманн в прошлом сезоне выступал за "Норвич" на правах аренды. За английский клуб он провел 29 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Ростовом" действует до лета 2024 года.

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