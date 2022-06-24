Нобоа отреагировал на награду лучшему футболисту года в России

Фото инстаграм Кристиана Нобоа/Автор неизвестен

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа очень доволен тем, что исполком РФС признал его лучшим игроком сезона-2021/22.

"Я очень рад! Я счастлив выиграть такую награду, как лучший игрок сезона. Стараюсь в каждой игре! Могу только сказать спасибо всему "Сочи" за это: тренеры, доктора, работники клуба. Они помогали мне каждый день. Они мотивировали меня. Спасибо всем! Я очень счастлив!"— сказал Нобоа в комментарии "СЭ".

В прошлом сезоне 37-летний футболист отыграл 29 матчей за сочинцев, в которых забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

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