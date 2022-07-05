Нобоа может вернуться в "Зенит"

Фото: твиттер Кристиана Нобоа/Автор неизвестен

"Зенит" проявляет интерес к эквадорскому полузащитнику "Сочи" Кристиану Нобоа, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, петербургский клуб может вернуть эквадорца в том случае, если команду покинет бразильский полузащитник Вендел, которым активно интересуется "Фламенго".

37-летний Нобоа ранее выступал за "Зенит" с 2017 по 2019 годы. В прошлом сезоне он провел за "Сочи" 29 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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