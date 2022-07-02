Фото: инстаграм Нобоа/Автор неизвестен

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа может стать игроком ЦСКА.

"Время есть, вариант с переходом в ЦСКА возможен. Я стараюсь в каждой игре", - сказал он.

Также футболист отметил, что ему очень приятно получить звание лучшего игрока по итогам сезона.

"Для меня каждая игра – финальная. Было приятно, что признали лучшим игроком", - завершил он.

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