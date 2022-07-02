Нобоа может стать игроком ЦСКА
Фото: инстаграм Нобоа/Автор неизвестен
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа может стать игроком ЦСКА.
"Время есть, вариант с переходом в ЦСКА возможен. Я стараюсь в каждой игре", - сказал он.
Также футболист отметил, что ему очень приятно получить звание лучшего игрока по итогам сезона.
"Для меня каждая игра – финальная. Было приятно, что признали лучшим игроком", - завершил он.
Не пропустите: Хавбек "Шахтера" Педриньо нашел новый клуб. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
На матче Суперкубка России будут работать четыре комментатора
-
Еще один легионер не вернется в "Краснодар"
-
"Оренбург" подписал игрока сборной Коста-Рики
-
Матч за Суперкубок России покажут в кинотеатрах 62 городов
-
Полузащитник "Спартака" перешел в "Пари НН"
-
Крал попрощался с "Вест Хэмом" и не вспомнил про "Спартак"
-
В "Зените" анонсировали новые трансферы
-
Пиво могут вернуть на стадионы РПЛ
-
Люк де Йонг стал игроком ПСВ
-
"Интер" объявил о подписании Онана
-
Тиль не вернется в Россию, он уже выбрал новый клуб
-
Нобоа может стать игроком ЦСКА
-
Пике и Шакира не могут определиться с местом жительства детей
-
Экс-тренер женской сборной России подвергалась сексуальному насилию
-
Англия стала чемпионом Европы U-19
-
Главные новости дня: 1 июля
-
Жота стал игроком "Селтика"
-
Защитник "Шахтера" перебрался в Бразилию
-
"Барселона" изменила название клубного стадиона
-
Салах будет получать рекордную зарплату в истории "Ливерпуля"