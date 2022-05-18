Нкунку высказался о своем будущем

Фото: твиттер Нкунку\Автор неизвестен

Французский атакующий полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку поделился планами на будущее на фоне слухов об интересе топ-клубов.

"Я вижу себя в "РБ Лейпциг", когда начнётся предсезонная подготовка. Таково моё ощущение на данный момент. Может ли чемпионат мира стать причиной того, что я останусь в клубе? Конечно, я приму этот аргумент во внимание.

Сейчас мои мысли только о "Лейпциге", - сказал французский футболист.

Напомним, что Нкунку был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге.

В этом сезоне француз сыграл в 34 матчах чемпионата Германии, в которых забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.

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