Нкунку назвал свой любимый клуб

Фото: твиттер Кристофера Нкунку/Автор неизвестен

Французский полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку заявил, что его любимым клубом является "Пари Сен-Жермен".

"Мой дом - Париж, а ПСЖ - любимый клуб. В футболе возможно все, поэтому я бы не стал исключать такой вариант. Приятно, что мной интересуются большие клубы, но я не закрываю двери для других команд. К тому же, меня хочет сохранить "РБ Лейпциг". Посмотрим, что будет", - приводит слова Нкунку журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

24-летний Нкунку является воспитанником ПСЖ. В нынешнем сезоне он провел за "РБ Лейпциг" 51 матч во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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