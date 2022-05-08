Нкетиа принес "Арсеналу" победу над аутсайдером АПЛ
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Лидс" со счетом 2:1.
Победу лондонскому клубу принес дубль Эдварда Нкетиа. В составе "Лидса" отличился Диего Льоренте. Стоит отметить, что гости полтора тайма играли в меньшинстве из-за удаления Люка Эйлинга.
"Арсенал", набрав 66 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с 34 очками опустился в зону вылета на 18-ю позицию.
"Арсенал" – "Лидс" - 2:1 (2:0)
Голы: Нкетиа, 5 - 1:0, Нкетиа, 10 - 2:0, Льоренте, 66 - 2:1
"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш, Холдинг, Габриэл, Томиясу, Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Нкетиа, Мартинелли (Смит-Роу, 78), Сака (Пепе, 68).
"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте, Кох, Фирпо, Клих (Бэйт, 46), Филлипс, Харрисон, Джеймс, Рафинья (Родриго, 60), Гелхардт (Стрейк, 29).
Удаление: Эйлинг (27).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18