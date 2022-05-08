Нкетиа принес "Арсеналу" победу над аутсайдером АПЛ

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Лидс" со счетом 2:1.

Победу лондонскому клубу принес дубль Эдварда Нкетиа. В составе "Лидса" отличился Диего Льоренте. Стоит отметить, что гости полтора тайма играли в меньшинстве из-за удаления Люка Эйлинга.

"Арсенал", набрав 66 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с 34 очками опустился в зону вылета на 18-ю позицию.

"Арсенал" – "Лидс" - 2:1 (2:0)

Голы: Нкетиа, 5 - 1:0, Нкетиа, 10 - 2:0, Льоренте, 66 - 2:1

"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш, Холдинг, Габриэл, Томиясу, Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Нкетиа, Мартинелли (Смит-Роу, 78), Сака (Пепе, 68).

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте, Кох, Фирпо, Клих (Бэйт, 46), Филлипс, Харрисон, Джеймс, Рафинья (Родриго, 60), Гелхардт (Стрейк, 29).

Удаление: Эйлинг (27).

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