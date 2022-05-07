"Нижний Новгород" в большинстве проиграл "Ахмату"
Фото: твиттер "Ахмата"/Автор неизвестен
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги "Нижний Новгород" на своем поле проиграл "Ахмату" со счетом 0:1.
Единственный гол забил Александр Трошечкин. Стоит отметить, что гости почти весь второй тайм играли вдесятером из-за удаления Ризвана Уциева.
"Ахмат", набрав 38 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Нижний Новгород" с 29 очками остался на 11-й позиции.
"Нижний Новгород" – "Ахмат" - 0:1 (0:0)
Гол: Трошечкин, 74 - 0:1
"Нижний Новгород": Гойло, Козлов, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Калинский, Стоцкий, Берковский (Милсон, 46), Шарипов (Горбунов, 79), Кравцов, Сулейманов (Миладинович, 70).
"Ахмат": Шелия, Уциев, Семенов (Карапузов, 52), Быстров, Богосовац, Швец, Тимофеев, Бериша (Конате, 46; Нижич, 90), Уткин, Садулаев (Харин, 46), Трошечкин (Умаев, 90).
Удаление: Уциев (53).
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