"Нижний Новгород" получит 450 миллионов за переименование клуба
Фото: сайт "Нижнего Новгорода"/Автор неизвестен
Футбольный клуб "Нижний Новгород" в новом сезоне будет переименован в "Пари Нижний Новгород" ("Пари НН"), за что получит 450 миллионов рублей. Такую сумму от букмекерской компании клуб будет получать каждый год.
По данным источника, это самый дорогой букмекерский контракт среди клубов РПЛ.
Также 50 млн рублей будет выделяться на маркетинговые активности с командой.
"Нижний Новгород" в прошлом сезоне занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
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