Никаких телефонов: в "ПСЖ" серьезно ужесточили дисциплину

Фото: сайт "ПСЖ"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальтье принял решение ужесточить дисциплину в команде.

Как сообщает L’Еquipe, специалист запретил игрокам парижского клуба пользоваться телефонами во время приема пищи.

Кроме того, футболистов, которые опоздают к началу тренировки без уважительной причины, не будут пускать на занятие и отправят домой.

Напомним, что Гальтье сменил на должности Маурисио Почеттино этим летом.

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