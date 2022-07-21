Никаких телефонов: в "ПСЖ" серьезно ужесточили дисциплину
Фото: сайт "ПСЖ"/Автор неизвестен
Новый главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальтье принял решение ужесточить дисциплину в команде.
Как сообщает L’Еquipe, специалист запретил игрокам парижского клуба пользоваться телефонами во время приема пищи.
Кроме того, футболистов, которые опоздают к началу тренировки без уважительной причины, не будут пускать на занятие и отправят домой.
Напомним, что Гальтье сменил на должности Маурисио Почеттино этим летом.
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