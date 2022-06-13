Нигерия забила 10 голов в матче отбора на Кубок Африки

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Нигерия забила 10 голов в матче отбора на Кубок Африки

Фото: твиттер сборной Нигерии/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Нигерии на выезде разгромила сборную Сан-Томе и Принсипи со счетом 10:0.

Покером отметился Виктор Осимхен, дубль сделал Терем Моффи, по голу забили Мозес Симон, Петер Этебо, Адемола Лукман и Эммануэль Деннис.

Нигерия, набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы А. Сан Томе и Принсипи с 0 очков занимают последнее, 4-е место.

Сан-Томе и Принсипи - Нигерия - 0:10 (0:3)
Голы: Осимхен, 9 - 0:1, Симон, 28 - 0:2, Моффи, 43 - 0:3, Осимхен, 48 - 0:4, Этебо, 55 - 0:5, Моффи, 60 - 0:6, Лукман, 63 - 0:7, Осимхен, 65 - 0:8, Осимхен, 84 - 0:9, Деннис, 90+2 - 0:10

Нигерия: Узохо, Зайду, Басси (Балогун, 71), Аджайи, Айна (Шеху, 58), Ивоби, Этебо, Симон (Муса, 58), Лукман (Деннис, 71), Моффи (Садик, 71), Осимхен.

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