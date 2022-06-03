Нидерланды уничтожили Бельгию в матче Лиги наций

Фото: твиттер сборной Нидерландов/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги наций Нидерланды на выезде разгромили Бельгию со счетом 4:1.

Победу гостям принесли дубль Мемфиса Депая, голы Стивена Бергвейна и Дензела Думфриса. У хозяев отличился Миши Батшуайи.

Бельгия – Нидерланды - 1:4 (0:1)

Голы: Бергвейн, 40 - 0:1, Депай, 51 - 0:2, Думфрис, 61 - 0:3, Депай, 65 - 0:4, Батшуайи, 90+3 - 1:4

Бельгия: Миньоле, Менье (Карраско, 67), Вертонген, Алдервейрелд, Боята, Кастань, Витцель (Батшуайи, 67), Ванакен (Онана, 46), де Брюйне, Азар (Мертенс, 46), Лукаку (Троссард, 27).

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, ван Дейк, Аке (де Лигт, 74), Тимбер, Блинд, Классен, де Йонг, Бергейс (Копмейнерс, 83), Депай, Бергвейн.

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