Нидерланды уничтожили Бельгию в матче Лиги наций

Теги бельгиянидерланды

Нидерланды уничтожили Бельгию в матче Лиги наций

Фото: твиттер сборной Нидерландов/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги наций Нидерланды на выезде разгромили Бельгию со счетом 4:1.

Победу гостям принесли дубль Мемфиса Депая, голы Стивена Бергвейна и Дензела Думфриса. У хозяев отличился Миши Батшуайи.

Бельгия – Нидерланды - 1:4 (0:1)
Голы: Бергвейн, 40 - 0:1, Депай, 51 - 0:2, Думфрис, 61 - 0:3, Депай, 65 - 0:4, Батшуайи, 90+3 - 1:4

Бельгия: Миньоле, Менье (Карраско, 67), Вертонген, Алдервейрелд, Боята, Кастань, Витцель (Батшуайи, 67), Ванакен (Онана, 46), де Брюйне, Азар (Мертенс, 46), Лукаку (Троссард, 27).

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, ван Дейк, Аке (де Лигт, 74), Тимбер, Блинд, Классен, де Йонг, Бергейс (Копмейнерс, 83), Депай, Бергвейн.

Не пропустите: Испания упустила победу над Португалией в матче Лиги наций. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 3 июня

Главные новости дня: 3 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов