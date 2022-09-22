Нидерланды обыграли Польшу в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Нидерландов/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Нидерландов на выезде обыграла сборную Польши со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Коди Гакпо и Стевена Бергвейна.

Нидерланды, набрав 13 очков, занимают первое место в группе 4 Лиги А. Польша с 4 очками осталась на третьей позиции.

Польша – Нидерланды - 0:2 (0:1)

Голы: Гакпо, 13 - 0:1, Бергвейн, 60 - 0:2

Польша: Щесны, Глик, Беднарек, Кивер, Франковски (Берешиньски, 79), Крыховяк, Зелиньски (Ленговски, 86), Линетти (Милик, 46), Шиманьски (Клих, 70), Левандовски, Залевски (Скурась, 79).

Нидерланды: Пасвеер, Думфрис, ван Дейк, Аке, Тимбер, Блинд, Копмейнерс (Бергейс, 6; Тайлор, 75), де Йонг (де Рон, 46), Депай (Янссен, 52), Бергвейн (Вегорст, 75), Гакпо.

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