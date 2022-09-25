Нидерланды обыграли Бельгию в решающем матче Лиги наций
Фото: твиттер сборной Нидерландов/Автор неизвестен
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Нидерландов на своем поле обыграла сборную Бельгии со счетом 1:0.
Единственный гол забил Вирджил ван Дейк.
Нидерланды, набрав 16 очков, заняли первое место в группе 4. Бельгия с 10 очками финишировала на второй позиции.
Нидерланды – Бельгия - 1:0 (0:0)
Гол: ван Дейк, 73 - 1:0
Нидерланды: Пасвеер, Думфрис, ван Дейк, Аке (Маласиа, 46), Тимбер (де Врей, 66), Блинд, де Рон, Классен (Гравенберх, 90), Бергейс (Гакпо, 31), Янссен (Тайлор, 46), Бергвейн.
Бельгия: Куртуа, Менье (Карраско, 46), Вертонген, Алдервейрелд, Дебаст, Кастань (Лукебакио, 82), Витцель, де Брюйне, Онана (Тилеманс, 75), Азар (Троссард, 64), Батшуайи (де Кетеларе, 46).
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