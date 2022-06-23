Нидерландский хавбек "Краснодара" не хочет возвращаться в Россию

Фото: твиттер Тонни де Вильены/Автор неизвестен

Полузащитник "Эспаньола" Тони де Вильена собирается воспользоваться правилом ФИФА, чтобы приостановить свой контракт с "Краснодаром".

Как пишет местное издание La Grada, 27-летний нидерландский футболист намерен и дальше играть в испанском клубе, в который перебрался на правах аренды во второй половине минувшего сезона.

Также у "Эспаньола" есть возможность выкупить игрока за 2,5 миллиона евро, но испанский клуб не хочет платить, так как рассчитывает забрать футболиста бесплатно.

В чемпионате Испании де Вильена сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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