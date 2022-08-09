"Ницца" предложила 20 млн евро за украинца из "Шахтера"
Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен
"Ницца" хочет купить полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрока хочет купить "Байер", но немцы отказались от трансфера, так как руководство "Шахтера" постоянно увеличивало цену на хавбека.
В прошедшем сезоне 20-летний Мудрик провел за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.
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