"Ницца" одержала феерическую победу над аутсайдером Лиги 1

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"Ницца" одержала феерическую победу над аутсайдером Лиги 1

Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Франции "Ницца" на своем поле обыграла "Сент-Этьен" со счетом 4:2.

Гости выигрывали после первого тайма с преимуществом в два мяча благодаря голам Дени Буанга и Зейду Юссуфа. Впрочем, во второй тайме хозяева забили четыре гола, дубль сдела Анди Делор, еще по голу на счету Мелвина Бара и Хишама Будауи.

"Ницца", набрав 63 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен" с 31 очком остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Ницца" – "Сент-Этьен" - 4:2 (0:2)
Голы: Буанга, 11 - 0:1, Юссуф, 45 - 0:2, Бар, 52 - 1:2, Делор, 60 - 2:2, Делор, 62 - 3:2, Будауи, 80 - 4:2

"Ницца": Бенитес, Данилюк, Данте, Тодибо, Бар (Амави, 83), Лемина (Шнайдерлин, 78), Росарио, Клюйверт (Стенгс, 83), Делор, Гуири (Гессан, 74), Браими (Будауи, 79).

"Сент-Этьен": Бернардони, Масон (Тиуб, 74), Мангаля, Мукуди, Соу, Силва, Юссуф (Муэффек, 73), Камара, Будебуз (Аушиш, 63), Норден (Кривелли, 64), Буанга (Амума, 81).

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