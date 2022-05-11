"Ницца" одержала феерическую победу над аутсайдером Лиги 1
Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Франции "Ницца" на своем поле обыграла "Сент-Этьен" со счетом 4:2.
Гости выигрывали после первого тайма с преимуществом в два мяча благодаря голам Дени Буанга и Зейду Юссуфа. Впрочем, во второй тайме хозяева забили четыре гола, дубль сдела Анди Делор, еще по голу на счету Мелвина Бара и Хишама Будауи.
"Ницца", набрав 63 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен" с 31 очком остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Ницца" – "Сент-Этьен" - 4:2 (0:2)
Голы: Буанга, 11 - 0:1, Юссуф, 45 - 0:2, Бар, 52 - 1:2, Делор, 60 - 2:2, Делор, 62 - 3:2, Будауи, 80 - 4:2
"Ницца": Бенитес, Данилюк, Данте, Тодибо, Бар (Амави, 83), Лемина (Шнайдерлин, 78), Росарио, Клюйверт (Стенгс, 83), Делор, Гуири (Гессан, 74), Браими (Будауи, 79).
"Сент-Этьен": Бернардони, Масон (Тиуб, 74), Мангаля, Мукуди, Соу, Силва, Юссуф (Муэффек, 73), Камара, Будебуз (Аушиш, 63), Норден (Кривелли, 64), Буанга (Амума, 81).
Не пропустите: Яя Туре отказался от сотрудничества с Селюком. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Севилья" не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги
-
Ваноли высказался о возможном уходе из "Спартака"
-
"Ференцварош" Черчесова выиграл Кубок Венгрии
-
Определился чемпион Нидерландов
-
Хамес Родригес рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
-
Мостовой высказался о проблемах "Зенита" в Лиге чемпионов
-
"Ницца" одержала феерическую победу над аутсайдером Лиги 1
-
"Зенит" нашел нового вратаря в РПЛ
-
Определились финалисты Кубка России
-
"Спартак" вышел в финал Кубка России
-
В "Спартаке" высказались о будущем Ваноли
-
Гонсалес может покинуть "Барселону"
-
Промес забил юбилейный гол за "Спартак"
-
Яя Туре отказался от сотрудничества с Селюком
-
Гвардиола ответил на критику в адрес "Манчестер Сити" из-за больших трат
-
Стал известен следующий клуб Ди Марии
-
Моуринью рассказал о целях "Ромы" на следующий сезон
-
Кроос высказался о проходе "Манчестер Сити" в ЛЧ
-
Левандовски хочет уйти из "Баварии" из-за отношения клуба
-
Гюндоган раскритиковал современное общество
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13