"Ницца" нашла нового тренера вместо Гальтье, который уйдет в ПСЖ

Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ниццы" на официальном сайте объявила о назначении Люсьена Фавра на пост главного тренера клуба.

Условия контракта специалиста не разглашаются. Фавр сменит на посту наставника Кристофа Гальтье, который в ближайшее время возглавит ПСЖ.

Стоит отметить, что Фавр ранее возглавлял "Ниццу" с 2016 по 2018 годы.

64-летний специалист также тренировал "Эшаллан", "Ивердон", "Серветт", "Цюрих", "Герту", менхенгладбахскую "Боруссию" и дортмундскую "Боруссию".

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