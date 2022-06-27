"Ницца" нашла нового тренера вместо Гальтье, который уйдет в ПСЖ
Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Ниццы" на официальном сайте объявила о назначении Люсьена Фавра на пост главного тренера клуба.
Условия контракта специалиста не разглашаются. Фавр сменит на посту наставника Кристофа Гальтье, который в ближайшее время возглавит ПСЖ.
Стоит отметить, что Фавр ранее возглавлял "Ниццу" с 2016 по 2018 годы.
64-летний специалист также тренировал "Эшаллан", "Ивердон", "Серветт", "Цюрих", "Герту", менхенгладбахскую "Боруссию" и дортмундскую "Боруссию".
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|Монпелье
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|Страсбур
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|Анжер
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|Бордо
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|Нант
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|28
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