"Ницца" может усилиться талантом "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Амада Диалло/Автор неизвестен

"Ницца" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Амаду Диалло, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, французский клуб может арендовать футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа.

20-летний Диалло в прошлом сезоне выступал за "Рейнджерс" на правах аренды, провел за клуб 13 матчей и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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