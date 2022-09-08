"Ницца" и "Кельн" сыграли вничью. Перед матчем дрались фанаты

Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Конференций "Ницца" и "Кельн" сыграли вничью со счетом 1:1. Проведение матча было под вопросом из-за массовой драки между фанатами.

На 19-й минуте счет открыл Штеффен Тиггес, но в середине второго тайма равновесие восстановил Анди Делор.

"Ницца" Франция – "Кельн" Германия - 1:1 (0:1)

Голы: Тиггес, 19 - 0:1, Делор, 62 (с пенальти) - 1:1

"Ницца": Булка, Лотомба, Данте, Тодибо, Брайен (Бар, 72), Будауи (Пепе, 72), Диоп, Тюрам, Бека-Бека, Делор, Лаборд.

"Кельн": Швэбе, Килиан, Хюберс, Любичич (Лемперле, 85), Хектор, Кайнц (Адамян, 56), Дуда (Майна, 56), Схири, Шиндлер, Тильманн (Хусейнбашич, 72), Тиггес (Дитц, 56).

Не пропустите: "Арсенал" одержал сложную победу в Лиге Европы. | https://dailysports.net