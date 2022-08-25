"Ницца" арендовала форварда "Арсенала" Пепе
"Ницца" арендовала ивуарийского нападающего лондонского "Арсенала" Николя Пепе.
Об этом сообщает Sky Sports.
Детали арендного соглашения неизвестны.
Напомним, что 27-летний форвард перешёл в английский клуб летом 2019 года за € 80 млн. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.
В прошлом сезоне 27-летний Пепе провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
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