Неймару грозит незавидная роль в ПСЖ в случае прихода Левандовски

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Неймару грозит незавидная роль в ПСЖ в случае прихода Левандовски

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар потеряет место в основном составе в случае прихода в команду польского форварда "Баварии" Роберта Левандовски, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, руководство французского клуба пожертвует бразильцем ради игры поляка в стартовом составе.

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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