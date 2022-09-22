Неймар завоевал почетную награду в Лиге 1

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар признан лучшим футболистом чемпионата Франции по итогам августа, сообщается на официальном сайте турнира.

Неймар занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 45 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил нападающего "Ланса" Флорьяна Сотока (30%) и форварда ПСЖ Лионеля Месси (20%).

В минувшем месяце 30-летний Неймар провел пять матчей в Лиге 1, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

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