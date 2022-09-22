Неймар завоевал почетную награду в Лиге 1
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар признан лучшим футболистом чемпионата Франции по итогам августа, сообщается на официальном сайте турнира.
Неймар занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 45 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил нападающего "Ланса" Флорьяна Сотока (30%) и форварда ПСЖ Лионеля Месси (20%).
В минувшем месяце 30-летний Неймар провел пять матчей в Лиге 1, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.
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|5
|Ницца
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13