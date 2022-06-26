Неймар заинтересован в переходе в "Ювентус"

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Неймар заинтересован в переходе в "Ювентус"

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заинтересован в переходе в туринский "Ювентус", сообщает AS.

По сведениям источника, представители футболиста провели предварительные переговоры с руководством итальянского клуба. Впрочем, проблемой может стать очень высокая зарплата бразильца, который в ПСЖ получает порядка 30 миллионов евро в год, а "Юве" готов платить ему не более 10 миллионов. Впрочем, Неймар все равно задумался об уходе из ПСЖ, так как обиделся на президента клуба Нассера Аль-Хелаифи. Ранее босс клуба не стал говорить, что бразилец является частью нового проекта клуба.

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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