Неймар забил юбилейный гол в клубной карьере

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар отметился 200-м голом в национальных чемпионатах.

Форвард забил юбилейный гол в матче 11-го тура Лиги 1 против "Марселя" (1:0). Бразилец отличился 78-м голов в чемпионате Франции. Ранее он забил 68 голов в Ла Лиге за "Барселону" и 54 гола за "Сантос" в чемпионате Бразилии.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 16 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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