Неймар высказался о решении Мбаппе продлить контракт с ПСЖ

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Неймар высказался о решении Мбаппе продлить контракт с ПСЖ

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар поделился мнением по поводу решения Килиана Мбаппе продлить контракт с парижанами до 2025 года.

"Признаюсь, до последнего момента я не знал о решении Мбаппе. Я узнал, что он останется, за день до официального объявления. Я был очень, очень счастлив, что Килиан решил остаться. Думаю, проект ПСЖ – это правильное решение для его карьеры.

Считаю, провести еще несколько лет в ПСЖ – хорошее решение для его карьеры. Попытаться выиграть Лигу чемпионов в своей стране, в команде из родного города. Так что я думаю, что это правильный выбор.

Возможно, он поменяет мнение и захочет поиграть в другой команде в будущем, но я считаю, что остаться – правильное решение. Всегда важно, чтобы в команде были такие игроки, как Килиан", - сказал бразилец.

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