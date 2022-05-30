Неймар высказался о решении Мбаппе продлить контракт с ПСЖ
Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар поделился мнением по поводу решения Килиана Мбаппе продлить контракт с парижанами до 2025 года.
"Признаюсь, до последнего момента я не знал о решении Мбаппе. Я узнал, что он останется, за день до официального объявления. Я был очень, очень счастлив, что Килиан решил остаться. Думаю, проект ПСЖ – это правильное решение для его карьеры.
Считаю, провести еще несколько лет в ПСЖ – хорошее решение для его карьеры. Попытаться выиграть Лигу чемпионов в своей стране, в команде из родного города. Так что я думаю, что это правильный выбор.
Возможно, он поменяет мнение и захочет поиграть в другой команде в будущем, но я считаю, что остаться – правильное решение. Всегда важно, чтобы в команде были такие игроки, как Килиан", - сказал бразилец.
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