Неймар в шутку назвал Месси своим переводчиком в Японии
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Звездные футболисты "ПСЖ" Неймар и Лионель Месси оказались в комической ситуации во время турне по Японии.
Оба футболиста вчера приняли участие в специальной пресс-конференции, во время которой Неймару был задан вопрос о том, как он оценивает японский футбол.
Во время беседы с журналистами возникли проблемы с переводом и помогать партнеру принялся Месси.
"Лео, мой переводчик", – представил бразилец своего звездного партнера.
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