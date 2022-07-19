Неймар в шутку назвал Месси своим переводчиком в Японии

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Звездные футболисты "ПСЖ" Неймар и Лионель Месси оказались в комической ситуации во время турне по Японии.

Оба футболиста вчера приняли участие в специальной пресс-конференции, во время которой Неймару был задан вопрос о том, как он оценивает японский футбол.

Во время беседы с журналистами возникли проблемы с переводом и помогать партнеру принялся Месси.

"Лео, мой переводчик", – представил бразилец своего звездного партнера.

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