Неймар стал лидером топ-7 европейских чемпионатов по результативности

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Неймар стал лидером топ-7 европейских чемпионатов по результативности

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Неймар стал лидером по системе "гол+пас" среди топ-7 европейских чемпионатов.

На данный момент у бразильца 8 голов и 7 результативных передач. 

Второе место занимает Коди Гакпо из "ПСВ", который отдал на одну голевую передачу, чем Неймар.

Третье место в рейтинге занимает норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, который забил 11 голов и отдал один результативный пас.

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