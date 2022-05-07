Неймар рассказал, на что он готов ради победы Бразилии на ЧМ-2022
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что он готов отдать жизнь ради победы сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 года.
"Я очень хотел выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, но у нас ничего не получилось. Теперь моей целью является победа на чемпионате мира. Я готовлюсь к эьтому физически и морально. Я готов отдать жизнь за победу", - приводит слова Неймара Goal.
На ЧМ-2022 Бразилия попала в одну группу вместе со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна.
30-летний Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года. Всего он провел за национальную команду 117 матчей и забил 71 гол.
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|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
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|Страсбур
|27
|38
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|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
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|Нант
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|Брест
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|Метц
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