Неймар рассказал, на что он готов ради победы Бразилии на ЧМ-2022

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Неймар рассказал, на что он готов ради победы Бразилии на ЧМ-2022

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что он готов отдать жизнь ради победы сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 года.

"Я очень хотел выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, но у нас ничего не получилось. Теперь моей целью является победа на чемпионате мира. Я готовлюсь к эьтому физически и морально. Я готов отдать жизнь за победу", - приводит слова Неймара Goal.

На ЧМ-2022 Бразилия попала в одну группу вместе со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна.

30-летний Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года. Всего он провел за национальную команду 117 матчей и забил 71 гол.

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