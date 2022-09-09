Неймар рассказал, как помогал Месси адаптироваться в ПСЖ

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал, как он помогал аргентинскому форварду Лионелю Месси адаптироваться в Париже.

"Мы давно знакомы с Лео. Я помогал ему на поле и на тренировках, мы много разговаривали. Ему было нелегко, так как он много лет прожил в Барселоне. Для него и его семьи многое изменилось. Но сейчас ему уже легче, теперь Месси чувствует себя в Париже как дома. Я хочу, чтобы ему было весело, чтобы мы веселились вместе. У нас много дел впереди, но мы справимся", - приводит слова Неймара Goal.com.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел восемь матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. На счету 35-летнего Месси четыре забитых мяча и шесть голевых передач в восьми поединках.

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