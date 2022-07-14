Неймар принял окончательное решение по будущему в "ПСЖ"

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Неймар окончательно решил остаться в "ПСЖ", несмотря на готовность клуба продать его.

Как пишет Goal.com, сейчас для футболиста важно сохранение ключевой роли в сборной Бразилии перед ЧМ-2022. В связи с этим он не думает о возможном уходе из своего клуба.

Напомним, что контракт Неймара с парижанами рассчитан еще на три сезона. Боссы "ПСЖ" были готовы расстаться с ним этим летом, если получит интересное предложение.

Не пропустите: Контракт Неймара с ПСЖ продлился. | https://dailysports.net