Неймар принес Бразилии победу над Японией
Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен
Сборная Бразилии в товарищеском матче обыграла сборную Японии со счетом 1:0.
Единственный гол забил Неймар.
Япония – Бразилия - 0:1 (0:0)
Гол: Неймар, 77 (с пенальти) - 0:1
Япония: Гонда, Нагатомо (Ямане, 81), Йосида, Итакура, Накаяма, Харагути (Камада, 46), Эндо, Танака (Сибасаки, 81), Минамино (Доан, 73), Ито (Митома, 73), Фурухаси (Маэда, 67).
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес (Тиаго Силва, 70), Маркиньос, Милитао, Арана, Каземиро (Фабиньо, 85), Фред (Ришарлисон, 71), Лукас Пакета (Бруно Гимараэс, 85), Неймар, Рафинья (Габриэл Жезус, 63), Винисиус Жуниор (Мартинелли, 63).
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