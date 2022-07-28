Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Неймар предстанет перед судом по делу о коррупции.

Как сообщает El Pais, судебный процесс начнется 17 октября в Барселоне.

Кроме нападающего в деле фигурируют еще пять человек. Все они могут быть причастны к коррупции с контрактом футболиста с "Барселоной".

Обвинение просит два года тюрьмы для Неймара.

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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