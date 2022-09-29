Неймар пожаловался на предвзятое отношений со стороны арбитров

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Неймар недоволен тем, как к нему относятся арбитры.

После товарищеского матча между сборными Бразилии и Туниса (5:1) футболист заявил, что ему дали желтую карточку за первый фол в этой встрече.

"Это сложно принять. За игру на мне фолят по четыре, пять, шесть раз. А ко мне всегда относятся особо. Я получил по ногам во втором тайме, когда мы начинали контратаку. Парень сфолил на мне и даже не получил желтую. А я случайно сфолил на защитнике, я не делал это намеренно. Я даже остановился и извинился перед ним. Но мне показали желтую.

Такие ситуации невозможно контролировать. Я не бил его специально. Иногда хочется видеть больше здравого смысла", – сказал Неймар.

Не пропустите: Неймар завоевал почетную награду в Лиге 1. | https://dailysports.net