Неймар пожаловался на предвзятое отношений со стороны арбитров
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Форвард "ПСЖ" Неймар недоволен тем, как к нему относятся арбитры.
После товарищеского матча между сборными Бразилии и Туниса (5:1) футболист заявил, что ему дали желтую карточку за первый фол в этой встрече.
"Это сложно принять. За игру на мне фолят по четыре, пять, шесть раз. А ко мне всегда относятся особо. Я получил по ногам во втором тайме, когда мы начинали контратаку. Парень сфолил на мне и даже не получил желтую. А я случайно сфолил на защитнике, я не делал это намеренно. Я даже остановился и извинился перед ним. Но мне показали желтую.
Такие ситуации невозможно контролировать. Я не бил его специально. Иногда хочется видеть больше здравого смысла", – сказал Неймар.
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