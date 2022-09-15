Неймар получил странную желтую карточку за празднование гола (фото)

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Неймар остался недоволен арбитром матча Лиги чемпионов с "Маккаби" (3:1).

Бразилец отметился голом на 88-й минуте и решил его отпраздновать в своем стиле - приложил руки к ушам и высунул язык.

За такое празднования немецкий судья Даниэль Зиберт показал бразильцу желтую карточку.

"Полное неуважение к спортсмену. Такого просто не должно происходить... Я получил желтую, хотя не сделал ничего плохого. Мне продолжают вредить. Что насчет судьи? Полное неуважение", – написал бразилец.

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