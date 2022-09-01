Неймар показал самую результативную голевую серию в карьере

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Неймар показал самую результативную голевую серию в карьере

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Неймар показал самую результативную голевую серию в карьере.

Как пишет OptaJean, опытный бразилец забивал голы в 10 матчах последних матчах во всех турнирах.

Три гола он забил в составе национальной команды Бразилии и 11 голов за "ПСЖ".

По итогам пяти туров Лиги-1 "ПСЖ" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 13 очков. 

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