Неймар поддержал Винисиуса после расистских оскорблений

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Неймар поддержал Винисиуса после расистских оскорблений

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Нападающий "ПСЖ" Неймар выразил слова поддержки вингеру "Реала" Винисиусу Жуниору, который подвергся расистским высказываниями.

Как пишет Mundo Deportivo, президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво оскорбил игрока "Реала" на почве расизма, когда говорил о том, что футболист празднует голы танцами.

В то же время Неймар попросил партнера по сборной не обращать на это внимания.

"Иди в обводку, танцуй и будь собой! Счастлив, что ты такой. Вперед, мой мальчик, после следующего гола мы станцуем вместе", – написал Неймар.

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