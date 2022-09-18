Неймар отреагировал на желтую карточку за празднование гола с высунутым языком

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Неймар отреагировал на желтую карточку за празднование гола с высунутым языком

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар подверг критике арбитра, который показал ему желтую карточку за празднование гола с высунутым языком в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Маккаби" (3:1).

"Футбол становится все более скучным! Я получил желтую карточку за празднование гола. Это просто безумие. Арбитр даже не признал свою ошибку. Он проявил полное неуважение", – приводит слова Неймара Téléfoot.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 10 матчей, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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