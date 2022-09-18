Неймар отреагировал на желтую карточку за празднование гола с высунутым языком
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар подверг критике арбитра, который показал ему желтую карточку за празднование гола с высунутым языком в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Маккаби" (3:1).
"Футбол становится все более скучным! Я получил желтую карточку за празднование гола. Это просто безумие. Арбитр даже не признал свою ошибку. Он проявил полное неуважение", – приводит слова Неймара Téléfoot.
В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 10 матчей, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Неймар поддержал Винисиуса после расистских оскорблений. | https://dailysports.net
главное
-
Поражение "Баварии", лидерство "Униона", победа Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги
-
Гризманн может перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
"Рома" Моуринью проиграла "Аталанте" в Серии А
-
Феерия ПСВ, поражения "Аякса" и "Фейеноорда": результаты 7-го тура Эревидизии
-
Крупные победы "Ман Сити", "Арсенала" и "Тоттенхэма": результаты 8-го тура АПЛ
Лента новостей
-
Месси принес ПСЖ победу над "Лионом"
-
Неймар отреагировал на желтую карточку за празднование гола с высунутым языком
-
В Италии оценили шансы Лукаку вернуться в "Челси"
-
Поражение "Баварии", лидерство "Униона", победа Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги
-
"Хоффенхайм" и "Фрайбург" сыграли вничью и обошли "Баварию"
-
Гризманн может перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
"Бенфика" одержала яркую победу в Примейре
-
"Бетис" обыграл "Жирону" и ворвался в топ-3 Ла Лиги
-
"Реал Сосьедад" обыграл "Эспаньол" в Ла Лиге
-
Хавбек "Реала" Вальверде получил почетную награду в Уругвае
-
"Рома" Моуринью проиграла "Аталанте" в Серии А
-
В "Баварии" ответили на слухи об увольнении Нагельсманна
-
Названы сроки восстановления травмированного Ройса
-
Тренер "Ювентуса" назвал причину поражения от "Монцы"
-
Феерия ПСВ, поражения "Аякса" и "Фейеноорда": результаты 7-го тура Эревидизии
-
"Аякс" впервые проиграл в Эредивизии
-
Хавбек ПСЖ Витинья сравнил Месси и Роналду
-
"Вильярреал" не смог обыграть "Севилью"
-
Руководитель ПСЖ назвал причину несостоявшегося перехода Дембеле
-
Крупные победы "Ман Сити", "Арсенала" и "Тоттенхэма": результаты 8-го тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13