Неймар отреагировал на вопрос о взаимоотношениях с Мбаппе

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар не стал отвечать на вопрос о своих взаимоотношениях с одноклубником форвардом Килианом Мбаппе.

"Какие у меня отношения с Мбаппе? Не понимаю вопрос. Пффф, я не хочу отвечать", - приводит слова Неймара твиттер журналиста Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что между Мбаппе и Неймаром существует конфликт.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 11 матчей, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. На счету 23-летнего Мбаппе 10 забитых мячей в девяти поединках.

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