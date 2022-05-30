Неймар обозначил свои цели на следующий сезон

Теги псжбразилиянеймар

Неймар обозначил свои цели на следующий сезон

Фото: твиттер Неймара\Автор неизвестен

Нападающий сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал о своих спортивных целях на следующий сезон и высказался о своем будущем.

"Мои цели всегда одинаковы: взять все возможные трофеи. Хочу сыграть хорошо и выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов. Это мои цели на следующий сезон.

Это должно произойти в ПСЖ. У меня контракт с клубом, так что выбора нет. Да, это будет с ПСЖ", - сказал 30-летний бразильский футболист.

Ранее сообщалось, что Неймар в летнее трансферное окно может покинуть парижский клуб.

Также не пропустите: "Реал" предложит Винисиусу длительный контракт: названы сроки. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У "Барселоны" катастрофическое положение с финансами. Клуб даже не может продлить контракт Роберто

У "Барселоны" катастрофическое положение с финансами. Клуб даже не может продлить контракт Роберто

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов