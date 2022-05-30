Неймар обозначил свои цели на следующий сезон
Фото: твиттер Неймара\Автор неизвестен
Нападающий сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал о своих спортивных целях на следующий сезон и высказался о своем будущем.
"Мои цели всегда одинаковы: взять все возможные трофеи. Хочу сыграть хорошо и выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов. Это мои цели на следующий сезон.
Это должно произойти в ПСЖ. У меня контракт с клубом, так что выбора нет. Да, это будет с ПСЖ", - сказал 30-летний бразильский футболист.
Ранее сообщалось, что Неймар в летнее трансферное окно может покинуть парижский клуб.
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