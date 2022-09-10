Неймар назвал защитника, с которым ему было сложнее всего играть

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Неймар назвал имя защитника, с которым ему было сложнее всего играть.

"Кайл Уолкер! Он быстрый, сильный и умный", — приводит слова Неймара TBRFootball.

Интересно, что защитник "Манчестер Сити" и форвард "ПСЖ" четыре раза сталкивались на футбольном поле. Все встречи проходили в рамках Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист сыграл шести матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

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