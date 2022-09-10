Неймар назвал защитника, с которым ему было сложнее всего играть

Теги манчестер ситинеймарпсжкайл уокер

Неймар назвал защитника, с которым ему было сложнее всего играть

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Неймар назвал имя защитника, с которым ему было сложнее всего играть.

"Кайл Уолкер! Он быстрый, сильный и умный", — приводит слова Неймара TBRFootball.

Интересно, что защитник "Манчестер Сити" и форвард "ПСЖ" четыре раза сталкивались на футбольном поле. Все встречи проходили в рамках Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист сыграл шести матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: "Челси" купил молодого француза за 82 млн евро. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бывший игрок сборной Италии завершил карьеру в 31 год

Бывший игрок сборной Италии завершил карьеру в 31 год

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов